Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности

В эфире программы были родные девушек. Фото: t1.ua

Хозяйка киевской квартиры, в которой убили 19-летнюю Марию Камынину и 16-летнюю Еву Лысенко, поняла не сразу, что произошло.

Когда приехала в квартиру, то ничего подозрительного не увидела, кроме беспорядка и забитого наглухо шкафа на балконе, об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Стосується кожного".

Именно это показалось ей подозрительным и женщина вызвала в квартиру еще и мужа.

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"Он открыл и говорит: ну иди смотри, что в твоем шкафу ... Я увидела там перестановку, полочки некоторые были сняты и сложены ... Какие-то свертки ... Я говорю мужу:" Посмотри, что там! ". И когда он мне сказал, что там две ножки ... Потом когда я сама подошла посмотреть, я увидела ножки детского размера ... ", - поделилась подробностями женщина.

Она утверждает, что сначала они подумали, что, возможно, это манекен.

"Я выскочила с балкона, муж говорит:" Там еще рука! ". Я говорю:" Да пощупай, что там может быть ". Он говорит:" Ну, оно мягкое! "- продолжила рассказ женщина.

Хозяйка квартиры говорит, что увидела в квартире четыре стакана, четыре окурки. Поэтому можно сделать вывод, что там были именно четыре человека. Никаких следов или пятен крови нигде не было.

О своих наблюдениях также рассказал сосед квартиры, в которой произошло убийство.

"Я живу в 12 квартире ... Были сумерки. Это был крик женский, негромкий, какого-то отчаяния. Я подумал сначала, что человек что-то услышал по телефону или что-то прочитал ужасное, или что-то увидел ужасное. Он был негромким и недолгим, затем перешел в плач ", - сказал он.

Далее, по словам соседа, послышались три удара или звуки падения. После этого все затихло.

Утром 6 января в Одессе задержали подозреваемых в жестоком убийстве на Подоле в Киеве двух девушек - 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко. Задержание произошло около 4:40 утра. Следствие подозревает, что 34-летний мужчина и 19-летняя женщина сбежали из Киева сразу после совершения преступления. О мужчине известно, что он имеет судимость за изнасилование.