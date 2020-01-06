Зверское убийство подруг в Киеве: задержали подозреваемых

Убитыми в квартире на ул. Кирилловской в ​​Киеве оказались пропавшие 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Фото - Информатор

Утром 6 января в Одессе задержали подозреваемых в жестоком убийстве на Подоле в Киеве двух девушек - 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко.

Задержание произошло около 4:40 утра, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

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Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия.

После этого им должны вручить подозрения и выбрать меры пресечения.

Девушки исчезли 2-го января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве 4 января. К убийству могут быть причастны волынянин 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района и 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского района Кировоградской области.