Зверское убийство подруг в Киеве: задержали подозреваемых

Утром 6 января в Одессе задержали подозреваемых в жестоком убийстве на Подоле в Киеве двух девушек - 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко.
Задержание произошло около 4:40 утра, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.
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Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия.
После этого им должны вручить подозрения и выбрать меры пресечения.
Девушки исчезли 2-го января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве 4 января. К убийству могут быть причастны волынянин 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района и 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского района Кировоградской области.
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