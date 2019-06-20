Убийство Дарьи Лукьяненко: задержанному объявили подозрение

Максим Тарасов с Ивановки может получить пожизненное заключение за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото - facebook.com/Пошукова группа "Маяк"

Задержанный по подозрению в убийстве девочки 22-летний Николай Тарасов из Ивановки находится в следственном изоляторе в Одессе.

Сегодня, 20 июня, ему объявили подозрение в совершении преступлений по 4-м статьям: "изнасилование несовершеннолетней", "незаконное лишение свободы", "убийство ребенка" и "надругательство над местом захоронения".

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В ближайшее время Тарасову изберут меру пресечения. Прокуратура в суде будет настаивать на содержании под стражей без права на залог, по словам прокурора области Олега Жученко.

За содеянное Николая Тарасова могут посадить пожизненно.

22-летний Николай Тарасов из поселка Ивановка Одесской области встретил 11-летнюю Дарью Лукьяненко на местном рынке. Вышел оттуда раньше и дождался ее возле своего дома. После затащил ее к себе и пытался изнасиловать, но ребенок сопротивлялся. Тогда подозреваемый задушил девочку и ударил острым предметом. Затем раздел догола и выбросил тело в выгребную яму.