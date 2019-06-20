Убийство Дарьи Лукьяненко: дом подозреваемого пытались поджечь

Пытались поджечь дом, где проживает семья подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото - od.npu.gov.ua

Ночью 20 июня в с. Ивановка Одесской области пытались поджечь дом, где проживает семья подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

По словам местных, когда был арестован Николай Тарасов, была попытка самосуда. А именно - поджога дома, где проживает семья злоумышленника, сообщает "112 Украина".

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Отмечается, что сейчас на месте находятся полицейские, ведутся следственные действия.

Сообщили новые подробности жуткого убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области. 22-летний Николай Тарасов встретил девочку на местном рынке. Вышел оттуда раньше и дождался возле своего дома. После затащил ее к себе и пытался изнасиловать, но ребенок сопротивлялся. Тогда подозреваемый задушил девочку и ударил острым предметом. После того бросил в выгребную яму туалета.