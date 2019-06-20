Убийство Дарьи Лукьяненко: что говорят местные

Дарью Лукьяненко искали неделю более полутысячи человек. Она исчезла в Ивановке среди дороге в школу. Фото - od.npu.gov.ua

Родители 22-летнего Николая Тарасова с Ивановки Одесской области знали об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. В этом убеждены торговцы на местном рынке, где работают родные погибшей и подозреваемого.

На контейнере Тарасовых люди надписью выразили свое отношение. Возмущаются, что мужчина даже участвовал в поисках. Хотя знал, что в собственном дворе неживая Даша.

"Самое страшное и циничное, что начались поиски. И он сам пришел с бутылкой воды, именно убийца. Предлагал воду, говорил "давайте там поищем, давайте там". Это шок", - говорит местный предприниматель Леонид Дучко, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна девушка исчезла в Одесской области

В трагедии также обвиняют родителей Максима. Говорят, в того отец воспитывал очень жестко, и он в детстве сбегал из дома. Впоследствии мать же всем говорила, что младший сын на работе в Одессе. А он 2 года почти не выходил из дома. Люди не верят, что родители не знали о содеянном сыном.

"Как это не знали? Запах какой-то - шесть дней ребенок там был, и они не знали ... Это нелюди", - говорит продавщица местного рынка.

Дарью Лукьяненко искали неделю более полутысячи человек. Она исчезла в поселке среди дня по дороге в школу. Выйти на преступника помогло посекундное воспроизведение передвижения Дарьи и собранные доказательства. В содеянном Николай Тарасов признался. Рассказал, что душил девочку, а потом голую выбросил в выгребную яму. Где спрятал тело ребенка показал сам.