Убийство бизнесмена за рулем авто: задержали подозреваемого

Фото: dn.npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области задержали убийцу 38-летнего бизнесмена. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее не имел проблем с законом.

Ударил ножом бизнесмена из-за внезапного конфликта, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Выяснилось, что между ним и погибшим возник конфликт. Подозреваемый переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего 38-летний водитель вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с пешеходом. На это последний достал нож и ударил им оппонента, после чего скрылся", - рассказали в полиции.

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Раненый бизнесмен сел в авто, но состояние его резко ухудшилось. Он потерял контроль над авто и въехал в дерево. На месте медики констатировали смерть водителя, а при осмотре тела обнаружили ножевое ранение.

Следователи открыли уголовное производство. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

Убийство произошло 1 ноября около 16 часов. Потерпевший - мариупольский бизнесмен Александр Кузнецов. Он владелец кафе "Пармезан".