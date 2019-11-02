Убийство бизнесмена за рулем авто: задержали подозреваемого

В Мариуполе Донецкой области задержали убийцу 38-летнего бизнесмена. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее не имел проблем с законом.
Ударил ножом бизнесмена из-за внезапного конфликта, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Выяснилось, что между ним и погибшим возник конфликт. Подозреваемый переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего 38-летний водитель вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с пешеходом. На это последний достал нож и ударил им оппонента, после чего скрылся", - рассказали в полиции.
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Раненый бизнесмен сел в авто, но состояние его резко ухудшилось. Он потерял контроль над авто и въехал в дерево. На месте медики констатировали смерть водителя, а при осмотре тела обнаружили ножевое ранение.
Следователи открыли уголовное производство. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.
Убийство произошло 1 ноября около 16 часов. Потерпевший - мариупольский бизнесмен Александр Кузнецов. Он владелец кафе "Пармезан".
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