Убийство АТОвца под Киевом: что известно о жертве и подозреваемом

В поселке Иванков полицейский остановили автомобиль УАЗ за нарушение Правил дорожного движения и нашли в нем труп АТОвца. Фото: kv.npu.gov.ua

Участник АТО, которого нашли убитым в УАЗе товарища в поселке городского типа Иванков Киевской области, зовут Иван Иваненко, ему было 47 лет. У него остались трое детей и престарелая мать, с которой он жил в селе Леоновка.

Женщина даже не догадывается, что могло случиться между товарищами, сообщает ТСН.

"Они купались Я его просила, как чувствовала: не уходи, сынок", - говорит женщина.

Добавляет, что в 2014-м сын добровольцем ушел на Донбасс, был в Иловайске. От нее скрывали, что он тогда попал в руки террористов и побывал в плену. После возвращения с войны работал водителем. Был хорошим человеком, всем помогал.

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Так же характеризует и подозреваемого - 49-летнего Валерия Кононенко, жителя соседнего села Феневичи.

"Я даже не верю, думаю, ошибка. Он всегда был на работе, когда началась война, ушел в первых рядах в ВСУ, после того пришел домой и пошел снова. О нем ничего плохого не могу сказать", - утверждает председатель села Галина Козаченко.

Люди говорят, что Иван и Валерий вместе построили маленькую церковь в селе. Теперь сюда будет ходить мама погибшего и молиться за него. Полицейским еще предстоит выяснить, действительно ли Кононенко убил своего товарища, или в конфликт замешан кто-то третий.

Оружие, из которого якобы стрелял Кононенко, передали на экспертизу. Проверяют, не связано ли с другими криминальными событиями.

В Иванкове Киевской области полицейские заметили старый УАЗ, водитель которого подозрительно маневрировал по дороге. Машину остановили и обнаружили в салоне тело застреленного мужчины. Им оказался бывший участник АТО. Водитель признался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию.