Убийство адвоката в Кропивницком: все, что известно и первые кадры с места происшествия

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Стрельбу возле следственного изолятора в Кропивницком прокомментировали в полиции. Сообщение о происшествии поступило около 11.53.

Неизвестные из огнестрельного оружия ранили 2-х местных жителей. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой - госпитализирован, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления также привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. В действие введен оперативный план "Сирена", - сказано в сообщении.



То, что погибший - адвокат Александр Иванов, в полиции не подтверждают и не опровергают. О нем известно, что был полковником милиции в отставке, руководителем регионального органа Министерства внутренних дел Украины, его заместителем в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе. Заместителем начальника полиции Кировоградщины Иванов был с февраля 2010 до марта 2011 года.

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После увольнения занимался адвокатской деятельностью, сообщила пресс-секретарь Национального союза адвокатов Украины Дарья Глущенко.

"Александр Иванов был адвокатом. Работал с 2011 года. До этого он возглавлял следственное управление в области. В юридическом сообществе человек достаточно известен. Он был с клиентом на встрече в СИЗО. Подъехал автомобиль. И с автомобиля расстреляли автоматическим оружием. Адвокат погиб на месте", - рассказала Глущенко.

Другой пострадавший скончался впоследствии в больнице.

Стрельба в Кропивницком на ул. Куропятникова у СИЗО №6 произошла 22 августа около 11:40. Стрелок открыл огонь из "ВАЗ 2109" красного цвета.