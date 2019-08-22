 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1242
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
1 Просмотров: 1386
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1413
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1944
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1827
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2142
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1971
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2385
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
10
26
5
8
4
Убийство адвоката в Кропивницком: все, что известно и первые кадры с места происшествия
Убийство адвоката в Кропивницком: все, что известно и первые кадры с места происшествия
81 пожарник и 1,5 тыс. &quot;квадратов&quot; пепелища: в Полтаве сгорел склад &quot;Новой почты&quot;
81 пожарник и 1,5 тыс. "квадратов" пепелища: в Полтаве сгорел склад "Новой почты"
Ночью сгорела сельская школа
Ночью сгорела сельская школа
Смертельный пожар в столичной квартире: первые подробности
Смертельный пожар в столичной квартире: первые подробности
Киевлянин забил жену лопатой
Киевлянин забил жену лопатой
Видео
Все видео
 Жертва заказного убийства рассказала о спецоперации
 Жертва заказного убийства рассказала о спецоперации
Раскрыли подробности убийства женщины подростком
Раскрыли подробности убийства женщины подростком
Показали, как воровка грабит женщину с младенцем
Показали, как воровка грабит женщину с младенцем
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5580
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1971
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2385
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 27
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
четверг, 22 августа 2019 18:10

Убийство адвоката в Кропивницком: все, что известно и первые кадры с места происшествия
10

  Комментировать

В Кропивницком на ул. Куропятникова возле СИЗО №6 застрелили адвоката Александра Иванова. Еще один человек получил ранения
Фото: dozor.kr.ua
В Кропивницком на ул. Куропятникова возле СИЗО №6 застрелили адвоката Александра Иванова. Еще один человек получил ранения
В Кропивницком на ул. Куропятникова возле СИЗО №6 застрелили адвоката Александра Иванова. Еще один человек получил ранения
В Кропивницком на ул. Куропятникова возле СИЗО №6 застрелили адвоката Александра Иванова. Еще один человек получил ранения
В Кропивницком на ул. Куропятникова возле СИЗО №6 застрелили адвоката Александра Иванова. Еще один человек получил ранения

Стрельбу возле следственного изолятора в Кропивницком прокомментировали в полиции. Сообщение о происшествии поступило около 11.53.

Неизвестные из огнестрельного оружия ранили 2-х местных жителей. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой - госпитализирован, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления также привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. В действие введен оперативный план "Сирена", - сказано в сообщении.

То, что погибший - адвокат Александр Иванов, в полиции не подтверждают и не опровергают. О нем известно, что был полковником милиции в отставке, руководителем регионального органа Министерства внутренних дел Украины, его заместителем в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе. Заместителем начальника полиции Кировоградщины Иванов был с февраля 2010 до марта 2011 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат стал случайной жертвой киллеров - СМИ

После увольнения занимался адвокатской деятельностью, сообщила пресс-секретарь Национального союза адвокатов Украины Дарья Глущенко.

"Александр Иванов был адвокатом. Работал с 2011 года. До этого он возглавлял следственное управление в области. В юридическом сообществе человек достаточно известен. Он был с клиентом на встрече в СИЗО. Подъехал автомобиль. И с автомобиля расстреляли автоматическим оружием. Адвокат погиб на месте", - рассказала Глущенко.

Другой пострадавший скончался впоследствии в больнице.

Стрельба в Кропивницком на ул. Куропятникова у СИЗО №6 произошла 22 августа около 11:40. Стрелок открыл огонь из "ВАЗ 2109" красного цвета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство адвоката в Кропивницком: все, что известно и первые кадры с места происшествия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 44784
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 26604
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 25165
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 21340
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 20817
Происшествия
Суд заключил соглашение с одним из фигурантов дела Гандзюк
Суд заключил соглашение с одним из фигурантов дела Гандзюк Просмотров: 9
Стрельба в Кропивницком: умер второй раненный
Стрельба в Кропивницком: умер второй раненный Просмотров: 198
Утонул 15-летний пластун
Утонул 15-летний пластун Просмотров: 837
 Жертва заказного убийства рассказала о спецоперации
 Жертва заказного убийства рассказала о спецоперации
 Просмотров: 783
Адвокат стал случайной жертвой киллеров - СМИ
Адвокат стал случайной жертвой киллеров - СМИ Просмотров: 1935
Больше всего комментируют
6
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 1516
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua