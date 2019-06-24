Убийство 9-летнего Захара Черевко: суд принял решение в отношении подозреваемого

Подозреваемого в убийстве 9-летнего Захара Черевко взяли под стражу без права на залог. Фото - kyiv.npu.gov.ua

30-летнего подозреваемого в убийстве 9-летнего Захара Черевко взяли под стражу без права на залог. Такое решение вынес Дарницкий райсуд Киева сегодня, 24 июня.



"Сегодня суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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На такой мере пресечения настаивала прокуратура. Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, сообщили в ведомстве.

В Киеве возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика, который находился в розыске. Эксперты установили, что мальчика убили. На его теле обнаружили более 30 колото-резаных ран и черепно-мозговую травму.