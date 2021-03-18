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четверг, 18 марта 2021 09:38

Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил

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Житель села Счастливое Алешковского района Херсонской области 62-летний Николай признался в изнасиловании и убийстве односельчанки 7-летней Марии Борисовой.

Рассказал, что после того прятал тело девочки. А потом в гараже запихнул тело в мешок. Завязал его ремнем и веревкой, которые валялись на полу. И выбросил в сарае. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Автор: t.me/mvs_ukraine
  В селе Счастливое Херсонской 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены
В селе Счастливое Херсонской 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены

"Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно этого. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами - 5 лет тюрьмы. Это последняя ходка, а их было 4. Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", - говорит Клименко.

Автор: facebook.com/iklymenko.fb
  Причастность подозреваемого к
Причастность подозреваемого к

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Добавил, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.

Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.

Неделю назад, 11 марта, в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Тело, завязано в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка. Машу изнасиловали и задушили руками, установили эксперты. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полутысячи человек.

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Дата
18
марта

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

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