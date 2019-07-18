Убийство 5-летнего мальчика: суд принял решение по третьему подозреваемому

5-летний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого Киевской области получил пулю в голову, когда играл возле дома. Через несколько дней умер в столичной больнице. Фото - UAportal

Голосеевский районный суд Киева арестовал на 2 месяца Дмитрия Кривошея 18 июля. Он - третий подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области.

На суде подозреваемый отметил, что стрелял. Но понятия не имеет, где сейчас находится оружие.

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"Я действительно стрелял, 2 выстрела совершил. Но стрелял в столбовую часть, где поле. Я не нанес никому вреда. Я прошу вас не брать меня под стражу", - сказал Кривошей, передает Insider.

Прокуроры инкриминируют ему хулиганство по тем фактам, в которых признался подозреваемый. Однако просили именно ареста. Также отметили, что четвертый человек, который присутствовала во время стрельбы, известен и не скрывается от следствия.

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова с Переяслав-Хмельницкого Киевской области объявили подозрение еще одному стрелку. Это 16-летний парень. Он также был на месте преступления с другими подозреваемыми и стрелял.