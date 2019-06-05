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среда, 05 июня 2019 10:26

Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
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Митинг с требованием наказать убийц 5-летнего Кирила Тлялова перерос в стычку с полицией. Проходил вечером 4 июня в райотделом милиции в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

На акцию пришли местные активисты, также приехало много киевлян.

Протестующие попытались написать несколько слов на стенах райотдела. Но им помешал спецназ МВД.

Митинг под райотделом полиции в Переяславе Хмелньикому Киевской области. Участники требовали наказать убийц 5-летнего Кирилла Тлялова, которого застрелили 31 мая
Фото: Анатолий Гаевский
Митинг под райотделом полиции в Переяславе Хмелньикому Киевской области. Участники требовали наказать убийц 5-летнего Кирилла Тлялова, которого застрелили 31 мая
Митинг под райотделом полиции в Переяславе Хмелньикому Киевской области. Участники требовали наказать убийц 5-летнего Кирилла Тлялова, которого застрелили 31 мая
Митинг под райотделом полиции в Переяславе Хмелньикому Киевской области. Участники требовали наказать убийц 5-летнего Кирилла Тлялова, которого застрелили 31 мая
Митинг под райотделом полиции в Переяславе Хмелньикому Киевской области. Участники требовали наказать убийц 5-летнего Кирилла Тлялова, которого застрелили 31 мая

31 мая полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно Кирилла. якобы когда стреляли по банках. Одна из пуль попала в висок парню. Оба правоохранители якобы были пьяны.

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5-летний Кирилл скончался в больнице вечером 3 июня.

В ночь на воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев сообщил об их задержании. Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны. Сейчас полицейским уже сообщили о подозрении

Автор: Анатолий Гаевский
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Дата
05
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Голосов: 477
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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