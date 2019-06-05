Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом

Митинг с требованием наказать убийц 5-летнего Кирила Тлялова перерос в стычку с полицией. Проходил вечером 4 июня в райотделом милиции в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

На акцию пришли местные активисты, также приехало много киевлян.

Протестующие попытались написать несколько слов на стенах райотдела. Но им помешал спецназ МВД.

Фото: Анатолий Гаевский

31 мая полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно Кирилла. якобы когда стреляли по банках. Одна из пуль попала в висок парню. Оба правоохранители якобы были пьяны.

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5-летний Кирилл скончался в больнице вечером 3 июня. В ночь на воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев сообщил об их задержании. Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны. Сейчас полицейским уже сообщили о подозрении