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среда, 17 июля 2019 12:04

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в деле появился еще один подозреваемый

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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в деле появился еще один подозреваемый
5-летний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого Киевской области получил пулю в голову, когда играл возле дома. Через несколько дней умер в столичной больнице. Фото - Facebook Татьяна Тлявова

В деле убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области объявили о подозрении еще одному человеку. Об этом во время брифинга сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Кто этот подозреваемый, пока неизвестно. Однако в суд уже подано ходатайство о взятии его под стражу, по словам Трубы.

"Только что объявлено подозрение одному из присутствующих, который также использовал оружие, и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Проводятся с этим лицом следственные действия. Расследование продолжается", - сказал глава ГБР.

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С момента совершения преступления был потерян ценный период - первые сутки. Он был использован преступниками с целью спутать версии и спрятать или уничтожить орудие совершения преступления, добавил Труба.

В деле допросили уже 53 свидетелей, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, знакомых, назначили более 10 судэкспертиз - часть уже проведена и есть первые результаты.

31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлических банках. Случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, играл возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульным объявили подозрение и арестовали без права на залог.

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17
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