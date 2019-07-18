Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему

5-летний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого Киевской области получил пулю в голову, когда играл возле дома. Через несколько дней умер в столичной больнице. Фото - UAportal

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова с Переяслав-Хмельницком Киевской области объявили подозрение еще одному стрелку.

Это 16-летний парень. Он также был на месте преступления с другими подозреваемыми и стрелял, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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В ближайшее время подозреваемому будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте.

Известно, что в компании стрелков в тот день был еще 4-й мужчина. Кем он проходит по делу, пока не сообщается.

31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлических банках. Случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который играл возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульным объявили подозрение и арестовали без права на залог.