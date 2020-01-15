Убийство 3-летнего сына депутата: за "голову" заказчика дадут вознаграждение

3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым. Фото - facebook.com/Інни Соболевой

2 млн грн вознаграждения обещает депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев за информацию о заказчике преступления, во время которого погиб его 3-летний сын.

Если такую ​​информацию получит полиция, то эти два 2 млн грн будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды полиции. Об этом Соболев сообщил во время пресс-конференции.

"Если кто-то нам предоставит информацию, которая подтверждает заказчика, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн. На сегодняшний день есть стопроцентная информация, что двое причастных к убийству моего сына гуляют по стране. И один из них был в поле зрения правоохранителей", - сказал Соболев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат Соболев проводит собственное расследование убийства 3-летнего сына

Он выразил надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать объективности расследования.

Следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. А потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела, считает адвокат потерпевших Егор Бодров.

"Рендж Ровер" Вячеслава Соболева расстреляли на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева вечером 1 декабря прошлого года. Соболев был за рулем. Позади сидела жена 38-летняя Инна с дочкой Марией, 10 лет, и сыном 3-летним Александром. Пуля попала мальчику в голову. Умер по дороге в больницу.