Убийство 19-летней студентки: что известно о погибшей и где нашли подозреваемого

Во Львове убили 19-летнюю Дарию Сокаль, студентку из Днепропетровской области. Ее тело обнаружили в квартире в центре города. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Студентка 19-летняя Дарья Косенок, которую убили во Львове, родом из из города Каменское в Днепропетровской области.

Училась на 2 курсе филологического факультета ЛНУ им. Ивана Франко по специальности "Персидский язык". Жила в общежитии на ул. Медовой Пещеры, 39. Оттуда вышла 29 марта около 16:00 и не вернулась. А на следующий день ее мать заявила об исчезновении. Об этом Gazeta.ua рассказали знакомые убитой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки

Нашли Дарию в квартире на ул. Лычаковской, 36, которую якобы снимал ее 19-летний парень. Известно, что он не является студентом университета, в котором училась погибшая. И постоянно во Львове он не проживал, приезжал время от времени для встреч с любимой. Он с места происшествия скрылся. Его задержали в одном из хостелов в Сходнице, где он скрывался.

Признался ли мужчина в содеянном и что стало мотивом убийства - пока не известно.

Даиья Косенок - жительница Днепропетровщины. Ее нашла убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской во Львове владелица квартиры. На теле погибшей эксперты обнаружили множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.