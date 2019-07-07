Убийство 13-летней Инны Дубик: что известно о семье девочки и подозреваемом

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Фото - facebook.com/alenakomp

13-летняя Инна Дубик из с. Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области, была из многодетной семьи.

После трагедии оказалось, что семья девочки была на учете, как неблагонадежная - из-за пьянства родителей. Но полгода назад те будто бы исправились, от соседей сигналов тоже не поступало.

"Конечно, нормальная семья. Ну, знаете, как село - каждый выпивает", - говорят местные, передает ТСН.

Девочка только что закончила 7-й класс, но на каникулах ей было не до отдыха - она ​​постоянно возилась по хозяйству и смотрела за младшим брата. И вдруг бесследно исчезла.Соседи исчезновения девочки не заметили, родители молчали целую неделю.

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"Они находились в состоянии алкогольного опьянения и объяснить, почему они обратились в полицию 29 числа, если девочка исчезла 23-го, они нам не могут", - констатирует пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В страшном преступлении признался 24-летний мужчина который и показал место, где тщательно спрятал тело. По его словам, он внезапно оказался с девочкой наедине, изнасиловал ее, а затем лишил жизни. Это произошло в тот же день, когда девочка не вернулась домой, считают в полиции. Подозреваемый ранее уже имел судимости за кражу и угон авто. В Миролюбовке мужчина поселился недавно, перебивался случайными заработками, но Инна была с ним знакома.

"Может, поздоровались и все. А так, чтобы дружить - не дружили. Он недавно приехал в село", - говорит старший брат убитой Сергей Дубик.

За содеянное 24-летнего подозреваемого могут посадить пожизненно.

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области 5 июля нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Девочка исчезла днем ​​23 июня. Пошла в магазин и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили только через неделю - 29 июня. Мать уверяла, что все это время пыталась искать Инну самостоятельно.