Убийство 11-летней Дарьи: суд принял решение в отношении подозреваемого

22-летнего Николая Тарасова арестовали на 2 месяца без права на залог. Фото - zaodessu.com.ua

22-летнего Николая Тарасова с Ивановки в Одесской области арестовали на 2 месяца без права на залог. Такое решение вынес сегодня, 21 июня, Киевский райсуд Одессы.

Тарасова обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Во время заседания он был в зале суда. С выдвинутыми обвинениями и мерой пресечения согласен. От объяснений отказался.

Признался, что убил девочку через минут 15-20, после того, как завел во двор. На вопрос судьи о мотиве убийства он ответил: "Не знаю".

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Во время заседания здание усиленно охраняли. Никого из родных подозреваемого и потерпевшей не было. Зал был полон журналистов и представителей общественности.

Тарасов будет находиться в СИЗО №1 до 17 августа. Если его вина будет доказана, могут посадить пожизненно.

Сегодня, 21 июня, в Ивановке похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко, которая стала жертвой Тарасова. Проститься с ней пришел почти весь поселок. Девочку хоронили в закрытом белом гробу.