Убийственное ВНО: 17-летний парень покончил с собой

В Сумах 17-летний парень выпрыгнул с 5-го этажа высотки из-за результатов ВНО. Фото - Волынские Новости

В Сумах погиб 17-летний парень, выпрыгнув с 5-го этажа высотки.

Его тело обнаружили сегодня утром около 9-этажного дома №42/1 по ул. Героев Крут, сообщил Владимир Крупецкий с отдела коммуникации областной полиции.

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"Сообщение об этом в горотдел полиции поступило в 10.00. Погибшим оказался 17-летний житель указанного дома, который упал с высоты 5-го этажа, и где находится его квартира. Юноша получил смертельные травмы", - рассказал Крупецкий, передает "Униан".

По предварительным данным, парень покончил с собой через неудовлетворительные результаты внешнего независимого оценивания. Полицейские проверяют эту и другие версии.

В Соломенском районе Киева 19-летний студент-медик покончил с собой из-за плохой оценки. Он выбросился из окна 6-го этажа дома по ул. Липкивского и погиб на месте.