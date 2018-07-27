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пятница, 27 июля 2018 10:44

Убийцу на Хаммере могут отмазать и он не сядет за убийство 8-летней девочки

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Убийцу на Хаммере могут отмазать и он не сядет за убийство 8-летней девочки
Фото: Информатор

Адвокаты водителя Hummer Кирилла Островского, который в Киеве насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, уже запустили кампанию по оправданию виновника ДТП в глазах общества. В результате Островский может отделаться условным сроком. Такое мнение высказал руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире ObozTV.

"Происходит классическая схема "отмазки" водителя: что он не убегал, что совершил наезд на желтый сигнал, что девочка выбежала на дорогу. Сейчас вторая сторона максимально использует все средства, чтобы оправдать водителя перед правоохранителями и в глазах общества. На людей это действует. Уже говорят, что Кирилл не так уж виноват, что девочка была без матери, неосторожно выбежала т.д.", - заявил Антонов.

Журналист спрогнозировал, что арестованный водитель, скорее всего, получит условный срок.

"Я думаю, он точно не будет сидеть в колонии за это убийство".

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При этом Антонов считает, что Островский, несмотря на его оправдание, пытался скрыться с места смертельного ДТП.

"Я лично общался с двумя водителями, которые задерживали этого человека. Они находились на месте и видели все. Они стояли на светофоре на красный свет, этот человек сбил девочку и поехала дальше. Они сразу начали преследование. Через 250 м им удалось заблокировать автомобиль и заставить водителя выйти. Это была настоящая попытка убежать", - отметил он.

"По словам людей, которые задерживали, он вел себя очень агрессивно и довольно странно. Это может быть шок или действие каких-то препаратов - вердикт должны вынести медики. Но то, что он отказался от сдачи каких-то своих жидкостей, говорит о том, что есть определенная линия защиты. В этом случае сторона водителя ведет себя довольно стандартно".

Ранее сообщалось, что 26 июля Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения для Кирилла Островского. Его до 21 сентября сроком на 60 дней оставили под стражей без права на залог.

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Дата
27
июля

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