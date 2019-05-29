Убийцу дочери арестовали

Взяли под стражу маму, которую подозревают в совершении убийства своей 5-летней дочери.
Это постановил сделать Королевский районный суд города Житомира, сообщается на сайте прокуратуры Житомирской области.
Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей отца перенесено на 30 мая.
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"В ходе досудебного расследования уголовного производства будет дана оценка действий должностных лиц власти и местного самоуправления относительно возложенных на них обязанностей по обеспечению прав пятилетнего ребенка. Досудебное расследование проводит Овручское отделение полиции ГУНП в области", - говорится в сообщении.
В одном из сел Овручского района Житомирской женщина с сожителем убили 5-летнюю дочь. Тело ребенка сожгли в печи, а кости выбросили в реку. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
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