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пятница, 21 июня 2019 08:05

Убийцу Дарьи Лукьяненко вернули на место преступления

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Убийцу Дарьи Лукьяненко вернули на место преступления
Максим Тарасов с Ивановки может получить пожизненное заключение за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото - facebook.com/Поисковая группа "Маяк"

Подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, Николая Тарасова, привезли из Одессы обратно в Ивановку вечером 20 июня.

На месте преступления проводили следственные эксперименты. Подозреваемого сопровождал усиленный конвой, сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"Было необходимое количество правоохранителей, чтобы не допустить самосуд", - сказал Форостяк.

Также он объяснил, почему убийцу нашли и задержали только на 5-й день поисков Дарьи. Служебные собаки действительно привели в дом Тарасова, но полиция не могла зайти внутрь без ордера. Кроме того, разрабатывалось несколько версий - подозревали, что девочку могли отвести на машине от дома. Позже по камерам видеонаблюдения установили, что никакой машины в момент исчезновения ребенка в том районе не было.

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"Полиция могла делать только обзор домохозяйств, и то - с разрешения владельцев. На обыск полномочий не было. В круг внимания сразу попал этот парень и еще около 8 человек. За ними следили, их разрабатывали. В результате собаки, телефония, радиоразведка - все показывало на этот двор", - пояснил Форостяк.

Уже сегодня, 21 июня, Николаю Тарасову должны избрать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права на залог. Сам подозреваемый в преступлении сознался. Сказал, что убил девочку "просто так, ни за что".

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Дата
21
июня

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