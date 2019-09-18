Убийцей работников заправки оказался их коллега

Подозреваемым в тройном убийстве на АЗС в Николаеве оказался 48-летний коллега убитых. Фото - mk.npu.gov.ua

Подозреваемым в тройном убийстве на АЗС в Николаеве оказался 48-летний коллега убитых.

Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Коллег 33, 51 и 59 лет расстрелял из-за неприязненных отношений. Также полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Вооруженного преступника установили и разыскали оперативники. Он находился по месту жительства в Ингульскому районе", - сказано в сообщении.

Продолжается расследование уголовного производства. Злоумышленнику грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Тела на АЗС с огнестрельными ранениями нашли 18 сентября около 12.20. Известно, что погибших механика, оператора и кассира обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа. Правоохранители отрабатывали все возможные версии преступления. Среди них были убийство, совершенное с целью завладения имуществом, деньгами, через личные неприязненные отношения, а также во время внезапного конфликта.