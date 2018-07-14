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суббота, 14 июля 2018 17:37

Убийце украинца запретили выезжать из Турции

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Убийце украинца запретили выезжать из Турции
Подозреваемому запрещено покидать территорию Турции. Фото: УНН

Подозреваемому в избиении гражданина Украины россиянину, который скончался в больнице, запретили покидать Турцию.

"Подозреваемому запрещено покидать территорию Турции. Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", - сообщил УНН начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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Неофициальные источники сообщили, что россиянина арестовали турецкие правоохранители.

Конфликт между гражданином РФ и 57-летним жителем Запорожья Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой. По некоторым данным, россиянин пришел из соседнего отеля и побил украинца. Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина впал в кому. Против россиянина полиция возбудила уголовное дело. Однако стало известно, что его россиянина оштрафовали на $800 и отпустили.

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