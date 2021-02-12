Убийце школьника на Закарпатье смягчили приговор

Фото: FacebookУбийца школьника из Нижней Апши выйдет на свободу. Фото: Facebook

Львовский апелляционный суд смягчил приговор убийце школьника с Тячивщини.

Срок уменьшили на 6 месяцев. Об этом сообщает Mukachevo.net.

"В 2019 году 14-летнего парня признали виновным в умышленном убийстве, совершенного в состоянии сильного душевного волнения. Его наказали 3 годами и 6 месяцами тюрьмы. Также суд взыскал в пользу потерпевших 1,5 млн грн морального ущерба", - говорится в сообщении.

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Суд смягчил наказание на 6 месяцев - до 3 лет. Таким образом, 24 марта подозреваемый выйдет на свободу.

По словам адвоката, он будет подавать апелляционную жалобу в Верховный Суд.

14 марта 2018 обвиняемый у себя дома в селе Нижняя Апша нанес многочисленные ножевые ранения парню, и он умер на месте. За такие действия ему грозило от 7 до 15 лет лишения свободы. Сначала подозреваемого взяли под стражу, а затем суд отпустил его под домашний арест. После этого около 500 крестьян вышли на трассу международного значения "Мукачево - Рогатин" и блокировали ее 8 ч. Из-за беспорядков на место происшествия выехало все руководство закарпатской милиции во главе с ее руководителем. Разъяренная толпа была готова совершить самосуд. Парня арестовали.