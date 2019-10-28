Убийца замотал тело жертвы в ковер и выбросил у подвала

В Днепре 22-летний мужчина забил до смерти в собственной квартире по ул. Донецкое шоссе 39-летнего знакомого.

Тело замотал в ковер и выбросил у подвала. К этому привлек знакомого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре 22-летний мужчина забил до смерти в собственной квартире по 39-летнего знакомого

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"26 октября между владельцем квартиры и потерпевшим возникла драка, во время которой молодой мужчина надел боксерские перчатки и забил гостя до смерти. Этой же ночью вместе с товарищем они замотали тело в ковер, выключили в подъезде электричество, чтобы не попасть на камеры наблюдения и вынесли его на улицу. Утром следующего дня местные жители обнаружили тело умершего у подвала и сообщили о преступлении в полицию", - сказано в сообщении.

Автор: dp.npu.gov.ua Тело убитого завернул в ковер и выбросил у подвала

Полицейские установили обстоятельства преступления и задержали двух мужчин, подозреваемых в преступлении. Злоумышленников задержали. С места преступления изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их вину. За содеянное мужчинам грозит до 15 лет за решеткой.

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