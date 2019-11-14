Убийца скрывался 18 лет

В Запорожской области задержали одессита, которого 18 лет искали за убийство. Фото - 1news.com.ua

В Мелитополе Запорожской области задержали 46-летнего мужчину, который 18 лет скрывался от правосудия.

С 2001 года его разыскивали в Одессе по подозрению в умышленном убийстве, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"Злоумышленник, которого 12 ноября задержали в Мелитополе, совершил убийство с корыстных мотивов в городе Одесса. Разыскиваемого передали коллегам", - сказано в сообщении.

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А на следующий день оперативники Мелитополя в одном из сел Генического района Херсонской области задержали 48-летнего мужчину. Он с 2013 находился в розыске за нанесение телесных повреждений.

"Конце апреля 2012 года мужчина, находясь на территории частного домовладения в Мелитополе, во время ссоры нанес телесные повреждения своему знакомому. В январе 2013 года он был объявлен в розыск", - рассказали в полиции.

Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

В Черновицкой области задержали мужчину, который изнасиловал и убил 65-летнюю женщину в одном из сел Сокирянского района. Преступление произошло в апреле 2008 года. На тот момент задержанному было 22 года.