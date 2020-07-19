Убиийцу из Черновцов задержала полиция

Перед убийством была драка. Фото Униан

Полиция задержала злоумышленника, причастного к субботней стрельбе в Черновцах, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Правоохранители задержали 54-летнего злоумышленника в соответствии со статьей 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. При задержании злоумышленника у него изъято оружие, с применением которого он совершил указанное уголовное преступление", - сообщили правоохранители .

Отмечается, что сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия, назначен ряд судебных экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

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18 июля на улице Небесной Сотни в городе Черновцы состоялась внезапная ссора между мужчинами, которая переросла в драку, в результате которой один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия.