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Убегали, потому похитили мужчину: что известно о банде, которая на Audi врезалась в пешеходов
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В Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП на пр. Слобожанской и подозреваются в серии особо тяжких преступлений
Фото: dp.npu.gov.ua
В Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП на пр. Слобожанской и подозреваются в серии особо тяжких преступлений
В Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП на пр. Слобожанской и подозреваются в серии особо тяжких преступлений
В Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП на пр. Слобожанской и подозреваются в серии особо тяжких преступлений
В Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП на пр. Слобожанской и подозреваются в серии особо тяжких преступлений

В Днипре задержали банду, которая на краденой Audi убегала от полиции и сбила двух мужчин и ребенка. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

Выяснилось, что преступная группировка состояла из 6 человек. 16 февраля члены группы похитили 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовали у него $20 тыс.

"На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. Во время преследования автомобиль со злоумышленниками задержали на месте дорожно-транспортного происшествия", - рассказал Воликов.

54-летний лидер группы в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы и организовал преступную группировку.

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"В течение этого времени полицейские документировали их преступную деятельность. В результате двух членов группировки задержали на месте смертельного ДТП. Этой же ночью задержали еще четырех членов группы. Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия", - добавил заместитель начальника Управления стратегических расследований Виктор Диденко.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в похищении человека, нарушении правил безопасности дорожного движения, угоне авто, разбое и незаконном обращении с оружием. Членам группы грозит до 15 лет лишения свободы.

Также в ходе расследования будет установлена ​​причастность задержанных к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Днепропетровской области.

16 февраля на проспекте Слобожанской в ​​Днипре автомобиль Audi, убегая от полиции, врезался в толпу пешеходов. Погиб мужчина, который шел с дочкой. Ребенок остался жив, но получил серьезные травмы.

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