Убегал от полиции: во Львовской области водитель вылез на дерево

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 2286
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 648
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 4968
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2700
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3105
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10296
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1683
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5859
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 567
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4104
Фото
Все фото
6
5
6
4
4
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Отхватили почти $1 млн: блокировали международную мошенническую схему по суррогатному материнству
Отхватили почти $1 млн: блокировали международную мошенническую схему по суррогатному материнству
Шесть лет защищал Украину на фронте - назвали имя погибшего воина
Шесть лет защищал Украину на фронте - назвали имя погибшего воина
Легковушка превратилась в металлолом, фура загорелась, никто не выжил: кадры смертельного ДТП
Легковушка превратилась в металлолом, фура загорелась, никто не выжил: кадры смертельного ДТП
Видео
Все видео
В полтавском троллейбусе произошел мордобой: видео
В полтавском троллейбусе произошел мордобой: видео
Подростки устроили перекур в метро
Подростки устроили перекур в метро
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Лаврские попы напали на журналистов
Лаврские попы напали на журналистов
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8910
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 918
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1134
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6984
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4185
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 306
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
вторник, 09 ноября 2021 02:52

Убегал от полиции: во Львовской области водитель вылез на дерево

  Комментировать
Убегал от полиции: во Львовской области водитель вылез на дерево
Пьяный водитель убегал от полиции и залез на дерево. Фото: pixabay.com

В селе Милятичи Пустомытовского района Львовской области нетрезвый водитель залез на дерево во время побега от полицейских. Инцидент произошел еще в сентябре этого года.

Горе-водитель утверждал, что за рулем Skoda был не он, пишет Zaxid.net.

"Во время судебного разбирательства адвокат (нарушителя. - Gazeta.ua) подал ходатайство, в котором изложил версию водителя. Утверждает, что сидел на пассажирском сиденье, а за рулем машины был его двоюродный брат. Когда они с братом ехали в машине, то заметили автомобиль полиции на обочине без проблесковых маячков и фар. Они заехали во двор своего дома и заметили, что полиция уехала за ними. Вскоре он услышал, что его позвали к себе сотрудники полиции, испугался, начал убегать и залез на дерево", - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущая ТСН попала в страшное ДТП

Далее, по словам водителя, правоохранители силой затолкали его в патрульную машину и отвезли в больницу. Нетрезвое состояние водителя подтвердил анализ крови.

Суд не поверил водителю, несмотря на показания двоюродного брата. Тот подтвердил, что за рулем был якобы именно он. На 22-летнего нарушителя суд наложили 17 тыс. грн. штрафа с лишением прав на год.

В Киеве пьяный водитель врезался в припаркованное авто. После совершенного лег "отдохнуть". Послал всех полицейских и скорую помощь на "три буквы". И 4 ч. не мог подняться на ноги, потому что был критически пьян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убегал от полиции: во Львовской области водитель вылез на дерево». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 17163
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 13455
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 2 Просмотров: 12934
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 7327
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 7227
Происшествия
В Киеве жестоко избили композитора группы "Kazka"
В Киеве жестоко избили композитора группы "Kazka" Просмотров: 234
Катался на квадроцикле: в горах погиб украинский бизнесмен
Катался на квадроцикле: в горах погиб украинский бизнесмен Просмотров: 1206
По дороге менял маршрут: вышли на след иностранца, подозреваемого в убийстве женщины
По дороге менял маршрут: вышли на след иностранца, подозреваемого в убийстве женщины Просмотров: 1035
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
6
 Просмотров: 2403
Мать 16-летнего водителя Infiniti из Харькова боится ехать в Украину
Мать 16-летнего водителя Infiniti из Харькова боится ехать в Украину Просмотров: 2907
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Голосов: 1486
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть