Убегал от полиции: во Львовской области водитель вылез на дерево

Пьяный водитель убегал от полиции и залез на дерево. Фото: pixabay.com

В селе Милятичи Пустомытовского района Львовской области нетрезвый водитель залез на дерево во время побега от полицейских. Инцидент произошел еще в сентябре этого года.

Горе-водитель утверждал, что за рулем Skoda был не он, пишет Zaxid.net.

"Во время судебного разбирательства адвокат (нарушителя. - Gazeta.ua) подал ходатайство, в котором изложил версию водителя. Утверждает, что сидел на пассажирском сиденье, а за рулем машины был его двоюродный брат. Когда они с братом ехали в машине, то заметили автомобиль полиции на обочине без проблесковых маячков и фар. Они заехали во двор своего дома и заметили, что полиция уехала за ними. Вскоре он услышал, что его позвали к себе сотрудники полиции, испугался, начал убегать и залез на дерево", - пишет издание.

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Далее, по словам водителя, правоохранители силой затолкали его в патрульную машину и отвезли в больницу. Нетрезвое состояние водителя подтвердил анализ крови.

Суд не поверил водителю, несмотря на показания двоюродного брата. Тот подтвердил, что за рулем был якобы именно он. На 22-летнего нарушителя суд наложили 17 тыс. грн. штрафа с лишением прав на год.

В Киеве пьяный водитель врезался в припаркованное авто. После совершенного лег "отдохнуть". Послал всех полицейских и скорую помощь на "три буквы". И 4 ч. не мог подняться на ноги, потому что был критически пьян.