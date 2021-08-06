Убегал от полиции: Hyundai сбил велосипедиста, пешехода и въехал в KIA

Фото: facebook.com/KyivOperativ

6 августа в Вышгороде под Киевом Hyundai сбил велосипедиста, пешехода и въехал в KIA, в котором находилась женщина с ребенком.

Так скрывался от преследования полиции, сообщил "Киев Оперативный".

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"Велосипедиста и прохожего срочно госпитализировали", - сказано в сообщении.

Подробности уточняются.

В Запорожье пьяный 40-летний водитель убегал от патрульных через кладбище. Остановился лишь тогда, когда врезался в ограждение. В салоне также была пассажирка. Никто не пострадал. На нарушители полицейские составили 5 административных протоколов.