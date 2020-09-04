У женщины во время родов умер младенец

Беременность женщина скрыла Фото: visnyk.lutsk.ua

В Одесской области 20-летняя женщина скрыла беременность от родственников и врачей. Когда пришло время родов, родила сама. Роженица чуть не погибла, ребенка не спасли. Об этом сообщает bessarabiainform.com

Роды у женшины начались ночью. Она работала на базе отдыха в курортном селе Приморское. Это не первые ее роды, у нее уже есть малой ребенок. Когда самостоятельно родила, у нее началось сильное кровотечение. Испугавшись за свою жизнь, она позвонила в "скорую".

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Врачи обнаружили роженицу в луже крови. По дороге в больницу они пытались стабилизировать ее состояние, а малыш погиб. Женщина находится в медицинском учреждении Килийского района, ее жизни ничего не угрожает.

В полиции выясняют обстоятельства ситуации. Они ждут результатов экспертизы, чтобы узнать причину смерти младенца. От них будет зависеть квалификация события по закону.

В Николаевском районе Одесской области от удара током умер 10-месячный младенец. Ребенок взял в рот неисправный электрический провод от телевизора.