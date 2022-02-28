У Запоріжжі ворог знищує інфраструктуру

Российский оккупант обстреливает важные инфраструктурные объекты в Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух в Тelegram.
Очевидцы говорят, что россияне обстреливают аэропорт и нефтебазу.
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Воздушная тревога в Запорожье объявлена в воскресенье около 20:00. В городе был слышен ряд мощных взрывов.
В Мариуполе стражи порядка задержали российского снайпера. Оккупант признался, что получил команду открывать огонь на поражение.
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