У заместителя начальника Киевской таможни проводят обыски

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Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Сергея Тупальского.

"В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах дела это происходит", - написал Тупальская в Facebook.

Однако, по слова собеседника "Украинской правды", Тупальского задержали.

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Дело связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украина одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в $ 800 тыс. По словам источника "УП", Альперину удалось скрыться.

В конце 2018 в начале 2019 Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

Подозреваемый в государственной измене экс-заместитель министра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО 20 ноября.