У всех были судороги: в Киеве отравились семья и медики, приехавшие на вызов

В Киеве неизвестным веществом отравилась семья. Плохо стало и медикам, приехавшие на вызов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В одной из квартир в Киеве неизвестным веществом отравилась семья. Плохо стало и медикам, приехавшим на вызов.

ЧП произошло поздно вечером 1 мая в доме №19 на ул. Максима Берлинского, пишет "Киев Оперативный".

"Медикам поступил вызов о том, что стало плохо ребенку: у него начались судороги. Врачи приехали, но пока оказывали помощь ребенку, стало плохо и родителям - у них также начались судороги. Тогда врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Однако пока ехала подмога, судороги начались уже и в самих врачей", - сказано в сообщении.

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Все были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в "Охматдет", двое родителей и трое членов бригады скорой помощи - в БСМП.

На место вызвали полицию и ГСЧС, чтобы те выяснили, что происходит в квартире.

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