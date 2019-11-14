У столичного судьи украли Lexus и оружие

У судьи Хозяйственного суда Киева похитили элитный автомобиль Lexus.
Происшествие случилось возле одного из ресторанов в Оболонском районе столицы, пишет УНН.
Авто было припарковано рядом с заведением. В нем также была надлежащее судьи оружие - пистолет Shmayser.
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По факту угона машины начали уголовное производство.
В Печерском районе Киева неизвестные обокрали квартиру судьи Кассационного административного суда. Неизвестные проникли в квартиру, подобрав ключ. Хозяина дома не было.
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