У столичного судьи украли Lexus и оружие

В судьи Хозяйственного суда украли Lexus. Фото: СТС

У судьи Хозяйственного суда Киева похитили элитный автомобиль Lexus.

Происшествие случилось возле одного из ресторанов в Оболонском районе столицы, пишет УНН.

Авто было припарковано рядом с заведением. В нем также была надлежащее судьи оружие - пистолет Shmayser.

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По факту угона машины начали уголовное производство.

В Печерском районе Киева неизвестные обокрали квартиру судьи Кассационного административного суда. Неизвестные проникли в квартиру, подобрав ключ. Хозяина дома не было.