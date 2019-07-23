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вторник, 23 июля 2019 17:14

Из квартиры судьи Верховного Суда Украины похитили ценные вещи

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Из квартиры судьи Верховного Суда Украины похитили ценные вещи
В Киеве обокрали квартиру судьи второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины Льва Кишакевича Фото: УНН

В Киеве обокрали квартиру судьи второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины Льва Кишакевича.

Квартиру в Киеве судья арендовал, пишет "Украинская правда".

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По данным издания, воры вынесли ценности. Что именно - не уточняется.

Согласно электронной декларации Кишакевич за 2018, в Киеве судья арендует квартиру площадью 59,6 м². Проживал Кишакевич с женой и дочерью. Судья имеет две собственные квартиры в Ивано-Франковской области.

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