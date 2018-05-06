У Ровно задержали пьяного военного, который угрожал жене гранатой

В Ровно правоохранители задержали военного, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал жене гранатой. Фото: Нацполиция

В Ровно пьяный военный во время ссоры угрожал жене боевой гранатой Ф-1.

Сообщение об этом правоохранители получили утром 6 мая, об этом написали в Нацполиции региона.

На место сразу выехал экипаж полиции, до прибытия оперативников военный успел убежать, однако его задержали на улице возле дома. В квартире полицейские нашли несколько гранат, после чего вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Всех жителей дома эвакуировали.

Всего в доме нашли 3 гранаты Ф-1, РГН та РГД-5, ножи, пламегаситель и патрон. Очевидно, оружие военный привез из зоны АТО.

"Полицейские выяснили, что 40-летний житель находился в зоне АТО, и в настоящее время продолжает нести военную службу. Согласно медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,38 промилле", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, сейчас идут следственные действия.

На выезде из Чернигова в междугородном автобусе сообщением Новгород-Северский - Чернигов - Киев один из пассажиров заявил, что у него есть бомба и он взорвет автобус. Других пассажиров удалось эвакуировать, однако водитель оказался в заложниках.