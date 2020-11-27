У погибшего был день рождения: рассказали о матери и сыновьях, которые разбились в ДТП

На Ровенщине 30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями на ВАЗе. Погибла вместе с 7-летним мальчиком. Ее 4 и 11-летний сыновья - в тяжелом состоянии в больнице. Фото: rv.npu.gov.ua

В страшной аварии на Ровенщине погибла жена священника из села Новый Москвин 30-летняя Мария Ясковець.

Матушка ехала с тремя сыновьями. Погибла вместе с 7-летним Германом, у него как раз был день рождения. За жизни 11-летнего Марка и 4-летнего Севастьяна борются врачи. Об этом рассказал знакомый семьи Роман Мирончук.

"Произошло горе в семью отца Григория. Матушка с тремя детьми ехала в Ровно и на Моквинском повороте их сбила фура. Матушка и средний сын умерли, старший и самый меньший - в реанимации", - рассказал мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии

Двое детей находятся в районной больнице. Медики никаких прогнозов не дают.

"В крайне тяжелом состоянии в настоящее время. Оба без сознания. Старший ребенок готовится к операции. Меньший мальчик пока не требует оперативного вмешательства. Вызвали врачей, областных специалистов", - говорит Ирина Пилипака, заведующая реанимации Березнивской больницы.

Водитель грузовика Иван не пострадал. Говорит, женщина должна была остановиться и пропустить, но не сделала этого. Предполагают, могла перепутать газ с тормозом.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Авария произошла 26 ноября около 15:00 на Моквинском перекрестке в Березнивском районе Ровенской области. Там столкнулись грузовик Volvo и ВАЗ-2107. Последний от удара разорвало на куски и выбросило с дороги. Погибла мать с 7-летним сыном. Еще 2 детей в больнице. Предварительно, водитель легковушки выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущества в движении грузовику.