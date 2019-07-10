У подожженной женщины останавливалось сердце: ввели в кому

Анастасию Ковалеву из Запорожья облил бензином и поджег жених Виталий Чайковский. Фото - Instagram Анастасии Ковалевой

22-летней Анастасии Ковалевой из Запорожья, которую облил бензином и поджег жених, провели вторую операцию 9 июля.

В операционной у женщины остановилось сердце, однако медикам удалось ее реанимировать. После операции женщину ввели в медикаментозный сон и отвезли к отдельный бокс, куда не пускают даже родителей.

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Медики до сих пор не берутся делать никаких прогнозов, состояние пациентки называют тяжелым, но стабильным. Анастасия была спортивной, не курила и не употребляла алкоголя, поэтому природные особенности организма дают основания верить в то, что она выздоровеет, передает regionnews.net.ua.

Также родители женщины ищут зарубежные клиники, где лечат пациентов с такими тяжелыми ожогами. Рассматривают варианты в США, пишет zp-inform.com.ua.

Анастасию Ковалеву 2 июля облил бензином и поджег жених 28-летний Виталий Чайковский. Это произошло на ул. Лахтинской, 17 возле многоэтажки, где пара жила. Женщина получила ожоги 90% поверхности тела. За ее жизнь борются медики городской больницы №5. У Виталия Чайковского обгорели кисти рук. После осмотра врачей был задержан. 4 июля Хортицкий районный суд Запорожья арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. В суде плакал, просил прощения. Вину отрицал. Говорил, это был несчастный случай.