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суббота, 05 сентября 2020 23:56

У побережья Шри-Ланки двое суток не могут потушить танкер с нефтью

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У побережья Шри-Ланки двое суток не могут потушить танкер с нефтью
Представитель ВМФ Шри-Ланки сообщил, что пожарные катера продолжают поливать танкер водой. Фото: globallookpress.com

Военно-морской флот Шри-Ланки продолжает удерживать оставлен экипажем нефтяной супертанкер New Diamond примерно в 40 км от восточного побережья, чтобы защитить береговую линию от возможного разлива нефти.

Пожар на New Diamond возникла в машинном отделении в четверг утром, 3 сентября, и распространилась на мостик танкера, на борту которого находится около двух миллионов баррелей нефти, пишет агентство Reuters.

Спасательные работы с участием военно-морских сил Индии и РФ помогли в пятницу, 4 сентября, взять пожар под контроль и не допустить ее распространения на грузовые отсеки с нефтью.

Представитель ВМФ Шри-Ланки сообщил, что пожарные катера продолжают поливать танкер водой.

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15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.

25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".

Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.

Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.

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