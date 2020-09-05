У побережья Шри-Ланки двое суток не могут потушить танкер с нефтью

Военно-морской флот Шри-Ланки продолжает удерживать оставлен экипажем нефтяной супертанкер New Diamond примерно в 40 км от восточного побережья, чтобы защитить береговую линию от возможного разлива нефти.
Пожар на New Diamond возникла в машинном отделении в четверг утром, 3 сентября, и распространилась на мостик танкера, на борту которого находится около двух миллионов баррелей нефти, пишет агентство Reuters.
Спасательные работы с участием военно-морских сил Индии и РФ помогли в пятницу, 4 сентября, взять пожар под контроль и не допустить ее распространения на грузовые отсеки с нефтью.
Представитель ВМФ Шри-Ланки сообщил, что пожарные катера продолжают поливать танкер водой.
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15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.
25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".
Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
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