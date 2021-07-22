У пенсионерки похитили почти 3 млн грн

В Одессе у пенсионерки украли 2,7 млн грн. Фото: socportal

В Одессе у пенсионерки украли $100 тыс, около 2,7 млн грн.

Преступление произошло на улице Кутовий, передает "Думская".

Как отмечается, в полицию обратилась местная жительница 1948 года и сообщила об ограблении. По ее словам, в дом через окно пробрался неизвестный и похитил у нее $ 100 тыс, около 2,7 млн грн.

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В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали мужчину, который 21 июля обокрал подростка. Он пытался вылететь из Украины.