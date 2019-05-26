У парня из Донецкой области изъяли две гранаты

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2061
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3474
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3051
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3276
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5553
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16545
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 612
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2862
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5967
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
4
5
3
5
10
Ученик утонул в озере во время празднования последнего звонка
Ученик утонул в озере во время празднования последнего звонка
Гражданин Ирака с пистолетом, гранатой и наркотиками избил женщину в центре Полтавы
Гражданин Ирака с пистолетом, гранатой и наркотиками избил женщину в центре Полтавы
Дело Гандзюк: Мангер прошел проверку на детекторе лжи
Дело Гандзюк: Мангер прошел проверку на детекторе лжи
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
Последствия стихии на Закарпатье показали с высоты птичьего полета
Последствия стихии на Закарпатье показали с высоты птичьего полета
Видео
Все видео
Показали на видео, как дождь затопил улицы города
Показали на видео, как дождь затопил улицы города
Мужчина пытался свернуть шею ребенку: шокирующее видео
Мужчина пытался свернуть шею ребенку: шокирующее видео
Зеленский поедет в Закарпатье
Зеленский поедет в Закарпатье
В самолете из Москвы произошла смертельная драка
В самолете из Москвы произошла смертельная драка
В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями
В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 432
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 5517
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2862
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 612
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1341
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 315
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
воскресенье, 26 мая 2019 17:43

У парня из Донецкой области изъяли две гранаты

  Комментировать
У парня из Донецкой области изъяли две гранаты
Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 грамм пластида. Фото: Нацполиция

Полицейские изъяли у 18-летнего жителя с. Сладкое Марьинского района 400 грамм пластида и 2 гранаты СГГ- 5 с запалом.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Полицейские получили информацию о том, что молодой человек хранит дома взрывоопасные предметы.

"Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 грамм пластида", - сообщили в полиции.

Молодой человек был судим ранее. Он утверждает, что нашел пластид и гранаты в 2017 году вблизи линии боевых действий.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а именно незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители задержали пособника боевиков ЛНР

25 мая российские военные шесть раз обстреляли украинские позиции, нарушив режим прекращения огня. Однажды применили минометы калибра 82 мм, которые запрещены минского соглашениями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У парня из Донецкой области изъяли две гранаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

"Манчестер Юнайтед" віиграл в "Баварии" финал Лиги чемпионов

Операция, которая попала в историю: 5 лет назад украинцы заняли ДАП

Начали строительство автозавода

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 113905
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 1 Просмотров: 20151
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 Просмотров: 14304
Назвали имена украинских военных, попавших в плен
Назвали имена украинских военных, попавших в плен 2 Просмотров: 10449
Почему &quot;кацапской&quot; - министр Омелян упрекнул Зеленскому
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому 25 Просмотров: 9558
Происшествия
Неизвестный сообщил о "минировании" многоэтажки
Неизвестный сообщил о "минировании" многоэтажки Просмотров: 90
В недострое нашли труп неизвестного мужчины
В недострое нашли труп неизвестного мужчины Просмотров: 81
Столкнулись два мотоцикла и легковушка
Столкнулись два мотоцикла и легковушка Просмотров: 369
В Польше дотла сгорел автобус Киев-Прага
В Польше дотла сгорел автобус Киев-Прага Просмотров: 594
Взорвали автомобиль известного кикбоксера
Взорвали автомобиль известного кикбоксера Просмотров: 702
Больше всего комментируют
25
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
12
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
10
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
6
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
6
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
Голосов: 3411
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua