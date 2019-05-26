У парня из Донецкой области изъяли две гранаты

Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 грамм пластида. Фото: Нацполиция

Полицейские изъяли у 18-летнего жителя с. Сладкое Марьинского района 400 грамм пластида и 2 гранаты СГГ- 5 с запалом.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Полицейские получили информацию о том, что молодой человек хранит дома взрывоопасные предметы.

"Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 грамм пластида", - сообщили в полиции.

Молодой человек был судим ранее. Он утверждает, что нашел пластид и гранаты в 2017 году вблизи линии боевых действий.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а именно незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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25 мая российские военные шесть раз обстреляли украинские позиции, нарушив режим прекращения огня. Однажды применили минометы калибра 82 мм, которые запрещены минского соглашениями.