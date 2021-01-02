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суббота, 02 января 2021 16:49

У новогодней елки погиб мужчина

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У новогодней елки погиб мужчина
В Черкасской области в новогоднюю ночь возле елки в ДТП погиб неизвестный мужчина. Фото: facebook.com/groups/emd.ck.ua

В поселке Чернобаи Черкасской области в новогоднюю ночь произошло жуткое ДТП, в котором погиб неизвестный мужчина.

На вид покойному около 40 лет. Об этом сообщили в КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

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Отмечается, что авария произошла на улице Центральной. Там, у новогодней елки, во время празднования сбили мужчину. Медики прибыли на место происшествия в 7:00 утра, однако мужчина был уже мертв.

Личность погибшего и причины ДТП устанавливает следствие.

В Петропавловском районе Днепропетровской автомобиль "ВАЗ 2101" в ночь на 1 января слетел с моста в реку Самара. В результате погиб двухлетний ребенок.

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