У новогодней елки погиб мужчина

В поселке Чернобаи Черкасской области в новогоднюю ночь произошло жуткое ДТП, в котором погиб неизвестный мужчина.
На вид покойному около 40 лет. Об этом сообщили в КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП
Отмечается, что авария произошла на улице Центральной. Там, у новогодней елки, во время празднования сбили мужчину. Медики прибыли на место происшествия в 7:00 утра, однако мужчина был уже мертв.
Личность погибшего и причины ДТП устанавливает следствие.
В Петропавловском районе Днепропетровской автомобиль "ВАЗ 2101" в ночь на 1 января слетел с моста в реку Самара. В результате погиб двухлетний ребенок.
Комментарии