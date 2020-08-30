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воскресенье, 30 августа 2020 18:10

"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня

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&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
В Одесской области 22-летний мужчина изнасиловал на пастбище 12-летнего односельчанина. Фото: скриншот с видео od.npu.gov.ua

22-летнего жителя Иванковского района Одесской области, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего парня, взяли под стражу без права на залог.

Во время допроса он рассказал, что изнасиловал малолетнего односельчанина, потому что у него испортилось настроение. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Он предложил идти воровать арбузы. Я отказался. У меня животные на пастбище. Никак просто. Потом у меня почему-то испортилось настроение и я начал его насиловать. После того сказал ему идти домой и никому ничего не рассказывать. Он плакал. Я еще дважды дал ему пощечину. Зачем - не знаю", - рассказал подозреваемый.

Досудебное следствие продолжается. За содеянное насильника могут посадить на 15 лет.

Преступление произошло в Иванковском районе Одесской 22 августа. По словам подростка, все случилось на пастбище, где злоумышленник - его знакомый односельчанин - пас скот. Он несколько раз ударил малого, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, что с ним сделали, пригрозил ему физической расправой и отпустил.

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