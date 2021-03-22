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понедельник, 22 марта 2021 14:17

У линии разграничения местный подорвался на гранате
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На Луганщине местный подорвался на гранате.

Трагедия произошла, когда мужчина со своими знакомыми поднимали в сарае доски, сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

"Вчера, 21 марта, в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализирован 42-летний местный житель диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени. Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и взрыво-технической службы ГУНП установили, что в с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территорией, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки ", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла, когда мужчина со своими знакомыми поднимали в сарае доски
Фото: mvs.gov.ua
Трагедия произошла, когда мужчина со своими знакомыми поднимали в сарае доски
Трагедия произошла, когда мужчина со своими знакомыми поднимали в сарае доски

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Известно, что дом, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенный в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не огражден.

С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно, от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу. Досудебное следствие продолжается.

В Житомире полицейские остановили нарушителя ПДД на Honda Accord. Водитель сначала заблокировался в салоне. Но потом внезапно начал движение и врезался в припаркованный Ford Transit. Из машины вышел водитель с гранатой в руках, которая взорвалась. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Получил многочисленные рваные раны правой ноги и поясницы. Он в больнице.

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