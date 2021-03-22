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понедельник, 22 марта 2021 12:39

Водитель-нарушитель подорвался на гранате, которую хотел бросить в полицейских
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В Житомире полицейские остановили нарушителя ПДД на Honda Accord. Водитель сначала заблокировался в салоне. Но потом внезапно начал движение и врезался в припаркованный Ford Transit. Из машины вышел водитель с гранатой в руках, которая взорвалась. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Получил многочисленные рваные раны правой ноги и поясницы. Он в больнице.

Происшествие случилось ночью 21 марта на пл. Победы, сообщил сегодня на брифинге начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

В Житомире водитель-нарушитель подорвался на гранате РГД-5, которую хотел бросить в полицейских. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Он в больнице
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомире водитель-нарушитель подорвался на гранате РГД-5, которую хотел бросить в полицейских. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Он в больнице
В Житомире водитель-нарушитель подорвался на гранате РГД-5, которую хотел бросить в полицейских. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Он в больнице
В Житомире водитель-нарушитель подорвался на гранате РГД-5, которую хотел бросить в полицейских. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Он в больнице
В Житомире водитель-нарушитель подорвался на гранате РГД-5, которую хотел бросить в полицейских. Мужчине оторвало правое предплечье и посекло тело. Он в больнице

"За рулем Honda Accord был 35-летний житель областного центра. Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, в том числе дважды в течение 2020-го и 2021 годов за управление автомобилем в состоянии опьянения и управление без прав. На этот раз на требование полицейских предоставить документы водитель заблокировался в салоне. Сидел в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил сам собой", - рассказал Юрий Олейник.

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При попытке полицейских открыть двери автомобиля, водитель начал движение, пытаясь убежать от правоохранителей, и выехал за пределы областного центра. На территории Житомирского и соседних районов была введена специальная полицейская операция. Движение нарушителя заблокировали. Он развернулся и поехал в обратном направлении. А после столкновения с легковушкой вышел с гранатой.

"По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы, вероятно, бросить ее в полицейских, при этом выдернул чеку. Думаю, что он не смог осуществить намерение ввиду нехватки навыков и неадекватного состояния. Но реальная угроза для полицейских, которые в этот момент окружили мужчину, существовала. Среди изъятого у мужчины есть порошок, вероятно, наркотического состава. Для проверки будут назначены соответствующие экспертные исследования", - добавил Юрий Олейник.

Следователи открыли уголовные производства.

Вблизи села Карпиловка Киверцовского района на Волыни произошла драка со стрельбой между местными жителями и полицейскими. В больницу попали 2 патрульных и 2 местных жителей.

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22
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