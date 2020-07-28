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вторник, 28 июля 2020 16:40

У Дарницкого моста внедорожник влетел под фуру

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У Дарницкого моста внедорожник влетел под фуру
В Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser влетел под грузовик Daf. Есть погибший. Фото: t.me/kyivpatrol

28 июля, около 15:00, на Надднепрянском шоссе в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser влетел под грузовик Daf с полуприцепом Ackermann.

Предварительно, известно об одном погибшем. Об этом сообщили в столичной патрульной полиции.

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"Автопроисшествие произошло между автомобилем Toyota Land Cruiser и грузовиком Daf с полуприцепом Ackermann. Оба двигались в направлении Дарницкого моста", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают патрульная полиция и следователи, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дорожное движение на указанном участке затруднено.

На Новообуховской трассе под Киевом полицейский на Volkswagen на большой скорости врезался в фуру с прицепом. Вследствие удара легковушку разорвало на куски, водитель при этом не пострадал.

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