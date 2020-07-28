У Дарницкого моста внедорожник влетел под фуру

28 июля, около 15:00, на Надднепрянском шоссе в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser влетел под грузовик Daf с полуприцепом Ackermann.
Предварительно, известно об одном погибшем. Об этом сообщили в столичной патрульной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маршрутка влетела в фуру, когда пьяный пассажир вцепился в руль
"Автопроисшествие произошло между автомобилем Toyota Land Cruiser и грузовиком Daf с полуприцепом Ackermann. Оба двигались в направлении Дарницкого моста", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают патрульная полиция и следователи, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Дорожное движение на указанном участке затруднено.
На Новообуховской трассе под Киевом полицейский на Volkswagen на большой скорости врезался в фуру с прицепом. Вследствие удара легковушку разорвало на куски, водитель при этом не пострадал.
Комментарии