У Дарницкого моста внедорожник влетел под фуру

В Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser влетел под грузовик Daf. Есть погибший. Фото: t.me/kyivpatrol

28 июля, около 15:00, на Надднепрянском шоссе в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser влетел под грузовик Daf с полуприцепом Ackermann.

Предварительно, известно об одном погибшем. Об этом сообщили в столичной патрульной полиции.

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"Автопроисшествие произошло между автомобилем Toyota Land Cruiser и грузовиком Daf с полуприцепом Ackermann. Оба двигались в направлении Дарницкого моста", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают патрульная полиция и следователи, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дорожное движение на указанном участке затруднено.

На Новообуховской трассе под Киевом полицейский на Volkswagen на большой скорости врезался в фуру с прицепом. Вследствие удара легковушку разорвало на куски, водитель при этом не пострадал.