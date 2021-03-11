У берегов Румынии затонуло украинское судно: имена погибших и пострадавших

В Черном море в территориальных водах Румынии утром 11 марта затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого находились 13 украинских моряков. 2 погибли. Фото: MarineTraffic

Во время аварии в Черном море у берегов Румынии украинского судна Vоlgo-Balt 179 погиб его капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

Уцелели 10 человек. Списки членов экипажа, которых удалось спасти после аварии, обнародовала Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины.

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Спасенные:

Севера Юрий; Хлизнуца Игорь; Чернов Александр; Гайдай Сергей; Морозов Денис; Соловьев Виталий; Ремишевский Николай; Дементьев Сергей; Николаенко Дмитрий; Соколова Ангелина.

Спасатели ищут старшего помощника капитана Рамзана Болатханова. Спасательная операция продолжается. Что именно стало причиной аварии судна - пока что не известно.

Авария в Черном море произошла утром 11 марта. Там у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179. На борту было 13 моряков. Все граждане Украины. Корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.