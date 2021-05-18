У 6-летней девочки развилась гангрена после укуса гадюки

Под Запорожьем через укус гадюки у 6-летней девочки развилась гангрена. Фото: pixabay.com

Состояние 6-летней девочки из Энергодара в Запорожье, которую укусила гадюка, ухудшилось. Сыворотку против змеиного яда ребенку вкололи только через 11 ч.

У ребенка в области укуса развилась гангрена, по словам родных. Ее перевели в ожоговое отделение для пересадки кожи. Но могло быть и иначе, если бы не было потеряно драгоценное время, когда яд распространялся по руке и по всему организму", - рассказала подруга семьи девочки Мария Джунь, передает "Суббота".

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Антитоксин против змеиного яда на складе был, но оказалось, что он просрочен, говорит главный врач Энергодарской СМСЧ №1 Андрей Бредихин. Во время проверки выяснилось, что срок действия закончился еще 30 апреля, поэтому препарат ребенку колоть не стали.

Ребенку провели в медучреждении терапию с дезинтоксикации, а сыворотку ей вкололи, когда доставили в областную больницу Запорожья - через 11 ч.

Инцидент произошел, когда детский дом семейного типа выехал на природу. Взрослые решили развлечь детей, и пока разворачивали палатки, те заметили пресмыкающееся, которое висело на дереве. Дети стали спорить, кто из них самый храбрый и сможет коснуться змеи. Первой змею задела 6-летняя София. Только она протянула руку - получила укус за палец.